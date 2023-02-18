У Харківській області через обстріли загинув чоловік, двох поранено – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом дня під обстрілами – Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області.
“У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти. Після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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Також, за його інформацією, в Куп’янську через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У Дворічній — значних пошкоджень зазнала будівля “швидкої”.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 15:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом дня під обстрілами – Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області".