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НРК вывез тяжелобольного мужчину из прифронтового села Харьковщины 📹

Общество 19:49   06.10.2026
Оксана Якушко
НРК вывез тяжелобольного мужчину из прифронтового села Харьковщины 📹 Скриншот

Бойцы полка особого назначения с помощью НРК смогли спасти находящегося в критическом состоянии местного жителя, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, сообщает Нацполиция.

Полицейские помогли спасти жизнь больному во время выполнения боевых задач на Липецком направлении. В прифронтовом селе к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее муж находится в тяжелом состоянии. Но его невозможно было эвакуировать на скорой или другой машине из-за постоянной угрозы атак российских БпЛА.

Для спасения полицейские вынесли тяжелобольного мужчину из дома и поместили его в наземный роботизированный комплекс, замаскированный сверху. С помощью НРК мужчину смогли вывезти из опасной зоны. После эвакуации больного передали медикам.

Видео: Нацполиция

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 19:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы полка особого назначения с помощью НРК спасли местного жителя, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, сообщает Нацполиция.".