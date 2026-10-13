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Рятувальник у важкому стані: що відомо про постраждалих у Харкові (відео)

Суспільство 13:09   13.10.2026
Вікторія Яковенко
Рятувальник у важкому стані: що відомо про постраждалих у Харкові (відео) Фото: Олег Синєгубов

Про стан постраждалих внаслідок атаки на Холодногірський район повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 10 людей тут отримали поранення. П’ятеро з них залишаються в лікарні: двоє — у важкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

«Роботи на місці удару від самого початку були надзвичайно складними, бо під завалами залишалися люди. Водночас існувала загроза обвалу конструкцій, що, на жаль, і сталося. Унаслідок цього постраждав співробітник ДСНС, він перебуває у важкому, але стабільному стані», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Тіла чотирьох людей деблокували з-під завалів. Начальник ХОВА додав, що розбір зруйнованих конструкцій і пошук людей, які можуть залишатися під завалами, триває.

удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синєгубов
удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синєгубов
удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синєгубов
удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль». Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла чотирьох людей.

Читайте також: Що відбувається на місцях ворожих ударів по Харкову, показали в мерії

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 13:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан постраждалих внаслідок атаки на Холодногірський район повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".