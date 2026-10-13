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Спасатель в тяжелом состоянии: что известно о пострадавших в Харькове (видео)

Общество 13:09   13.10.2026
Виктория Яковенко
Спасатель в тяжелом состоянии: что известно о пострадавших в Харькове (видео) Фото: Олег Синегубов

О состоянии пострадавших в результате атаки на Холодногорский район сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, 10 человек получили ранения. Пятеро из них остаются в больнице: двое – в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Работы на месте удара с самого начала были очень сложными, потому что под завалами оставались люди. В то же время существовала угроза обрушения конструкций, что, к сожалению, и произошло. В результате пострадал сотрудник ГСЧС, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Тела четырех человек деблокировали из-под завалов. Начальник ХОВА добавил, что разбор разрушенных конструкций и поиск людей, которые могут оставаться под завалами, продолжается.

удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синегубов
удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синегубов
удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синегубов
удар по Холодногорскому району
Фото: Олег Синегубов

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль». Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.

Утром 13 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тела четверых людей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 13:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пострадавших в результате атаки на Холодногорский район сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".