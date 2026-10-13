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РФ вдарила по колоні цивільних під час «евакуації» з Куп’янська – ЗСУ

Події 12:14   13.10.2026
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по колоні цивільних під час «евакуації» з Куп’янська – ЗСУ

Російська «евакуація» з околиць Куп’янська завершилася ударом по цивільних. Атака сталася сьогодні, 13 жовтня.

«Під час чергової «евакуації» — а по суті, насильницької депортації мирного населення з околиць Куп’янська, збройні сили окупантів завдали удару по колоні, що виходила з міста», – повідомляє Угруповання об’єднаних сил ЗСУ.

Наразі уточнює кількість постраждалих внаслідок атаки. Українські захисники констатують: за останні тижні подібні «евакуації» населення з Куп’янська ворог проводив кілька разів, але раніше він використовував мирних мешканців як живий щит для відведення частини своїх військовослужбовців.

«Українська сторона відстежувала та повідомляла про всі подібні провокації. Удар безпосередньо по мирних мешканцях – нова сторінка російських воєнних злочинів на Куп’янщині», – підкреслили в Угрупованні об’єднаних сил.

Нагадаємо, наприкінці вересня у 2-му корпусі НГУ «Хартія» показали відео, на якому росіяни залишають Куп’янщину через газову трубу. Однак військової форми на окупантах не було, до того ж із ними йшли мирні жителі – люди похилого віку та діти. Українські військові пояснювали: таким чином ворог, ймовірно, намагався убезпечити себе від ударів ЗСУ під час виходу з позицій.

У Харківській облпрокуратурі у коментарі “Суспільному” розповідали, що викрадення росіянами цивільних через газопровід у Куп’янському районі правоохоронці розслідують за статтею про військові злочини.

Читайте також: Військові РФ затягли цивільних у трубу під Куп’янськом: подробиці від ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 12:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська «евакуація» з околиць Куп’янська завершилася ударом по цивільних. Атака сталася сьогодні, 13 жовтня.".