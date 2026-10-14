РФ не намагалася наступати на п’яти напрямках, на півночі Харківщини – 16 боїв

Вранці 14 жовтня Генштаб повідомив про 16 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині.

Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни намагалися наступати біля Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Волохівки та Вільхуватки.

На Куп’янському, а також Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках боїв не було.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.Вчора противник завдав одного ракетного та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 283 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у Генштабі.