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РФ не намагалася наступати на п’яти напрямках, на півночі Харківщини – 16 боїв

Україна 08:10   14.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ не намагалася наступати на п’яти напрямках, на півночі Харківщини – 16 боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 14 жовтня Генштаб повідомив про 16 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині.

Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни намагалися наступати біля Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Волохівки та Вільхуватки.

На Куп’янському, а також Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках боїв не було.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.Вчора противник завдав одного ракетного та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 283 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у Генштабі.

Читайте також: ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 жовтня Генштаб повідомив про 16 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині.".