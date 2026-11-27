У Харківській облпрокуратурі встановили: приблизно з 23:30 до ранку 27 листопада РФ обстрілювала місто Ізюм.

Ворог атакував безпілотниками, також обстрілював місто із РСЗВ. Через “прильоти” пошкоджені близько 20 приватних та багатоповерхових будинків, а також авто.

У пресслужбі Ізюмської МВА уточнили: на місці одного із “прильотів” виявили тіло загиблої жінки.

“У п’ятьох жінок та одного чоловіка внаслідок вказаних ударів діагностували гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.