35-річного мешканця Ізюма засуджено до 11 років позбавлення волі за співпрацю з ворогом. Під час окупації міста він влаштувався працювати патрульним, брав участь у затриманні мирних мешканців та проводив у їхніх будинках обшуки, повідомили в обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що чоловік добровільно почав працювати у так званому «УВД ВГА Харьковской области». Крім патрулювання, затримання та обшуків він також відбирав пояснення у земляков. За це отримував зарплату у рублях.

Після деокупації Ізюма копи затримали чоловіка.

“Встановлено, що він разом зі своїм однокласником планував виїхати до РФ через окуповану територію Донецької області”, – кажуть у прокуратурі.

У суді ізюмчанин визнав провину та розкаявся.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ, заочні підозри отримали дві мешканки Куп’янська, які допомагали ворогові організовувати пропагандистські заходи під час окупації міста.