Хотів втекти до РФ, але сів на 11 років: вирок колаборанту з Ізюма
35-річного мешканця Ізюма засуджено до 11 років позбавлення волі за співпрацю з ворогом. Під час окупації міста він влаштувався працювати патрульним, брав участь у затриманні мирних мешканців та проводив у їхніх будинках обшуки, повідомили в обласній прокуратурі.
Прокурори довели, що чоловік добровільно почав працювати у так званому «УВД ВГА Харьковской области». Крім патрулювання, затримання та обшуків він також відбирав пояснення у земляков. За це отримував зарплату у рублях.
Після деокупації Ізюма копи затримали чоловіка.
“Встановлено, що він разом зі своїм однокласником планував виїхати до РФ через окуповану територію Донецької області”, – кажуть у прокуратурі.
У суді ізюмчанин визнав провину та розкаявся.
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Нагадаємо, за матеріалами СБУ, заочні підозри отримали дві мешканки Куп’янська, які допомагали ворогові організовувати пропагандистські заходи під час окупації міста.