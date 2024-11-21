Чоловік відстрілювався і тікав від копів з 10-го поверху у Харкові (відео)

З автоматом, гранатами та пістолетом 39-річний чоловік у Харкові на Олексіївці вирішив відстрілюватися від поліції, а потім утік із десятого поверху через балкон, розповів начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

До звичайної багатоповерхівки слідчі прийшли з обшуком. Вони розслідували справу про погрози копу, хотіли вилучити телефон, з якого надходили погрози та вручити підозру власнику гаджета. Але 39-річний чоловік зачинився в квартирі, а коли правоохоронці відімкнули замок самостійно, прямо на порозі пересмикнув затвор автомата та заявив, що всіх розстріляє, підірве гранату і наказав всім забиратися геть, розповів Болвінов.

«Почалися перемовини, приїхала матір зловмисника. Але спілкуватися він категорично відмовився. Спецпідрозділ КОРД почав штурмувати квартиру. Тоді зловмисник спустився через пожежний люк на балконі з десятого на дев’ятий поверх та вломився до сусідської квартири. На щастя, там нікого не було і озброєний втікач побіг далі – ймовірно, шукав можливості взяти заручників. Та поверхом нижче теж нікого не виявилося вдома. Сусід відкрив двері до тамбуру і небезпечного злочинця затримали», – повідомив Болвінов.

Відео: Сергій Болвінов / Facebook

Раніше цього чоловіка нетверезим зупинили патрульні та виписали штраф. Після цього на телефон одного з копів почали надходити погрози. Ображений водій кілька тижнів поспіль обіцяв покалічити та вбити патрульного. Патрульний написав заяву і експертиза повідомлень показала, що вони насправді несуть загрозу життю та здоров’ю.

До того ж з’ясувалося – чоловік вже півтора року як втік з військової служби. Спочатку приїхав лікувати хворобу до харківського шпиталю, потім до лікарні у Валках. І до частини більше не повернувся.