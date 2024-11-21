Мужчина отстреливался и убегал от копов с 10-го этажа в Харькове (видео)
С автоматом, гранатами и пистолетом 39-летний мужчина в Харькове на Алексеевке решил отстреливаться от полиции, а затем бежал с десятого этажа через балкон, рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
К обычной многоэтажке следователи пришли с обыском. Они расследовали дело об угрозах копу, хотели изъять телефон, с которого поступали угрозы и вручить подозрение владельцу гаджета. Но 39-летний мужчина закрылся в квартире, а когда правоохранители отперли замок самостоятельно, прямо на пороге передернул затвор автомата и заявил, что всех расстреляет, подорвет гранату и приказал всем убираться прочь, рассказал Болвинов.
«Начались переговоры, приехала мать злоумышленника. Но общаться он отказался. Спецподразделение КОРД начало штурмовать квартиру. Тогда злоумышленник спустился через пожарный люк на балконе с десятого этажа на девятый и вломился в соседскую квартиру. К счастью, там никого не было и вооруженный беглец побежал дальше – вероятно, искал возможности взять заложников. Но этажом ниже тоже никого не оказалось дома. Сосед открыл дверь в тамбур и опасного преступника задержали», — сообщил Болвинов.
Видео: Сергей Болвинов / Facebook
Ранее этого мужчину нетрезвым остановили патрульные и выписали штраф. После этого на телефон одного из копов стали поступать угрозы. Обиженный водитель несколько недель подряд обещал покалечить и убить патрульного. Патрульный написал заявление — и экспертиза сообщений показала, что они действительно несут угрозу жизни и здоровью.
К тому же выяснилось – мужчина уже полтора года сбежал из ВСУ. Сначала приехал лечиться в харьковский госпиталь, затем в больницу в Валках. И в часть больше не вернулся.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коп, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, оружие, патрульный, Сергей Болвинов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 22:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С автоматом, гранатами и пистолетом 39-летний мужчина в Харькове на Алексеевке решил отстреливаться от полиции, а затем бежал с десятого этажа через балкон. ".