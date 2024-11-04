«Он читал мои мысли». В Харькове мужчина бросался с ножом и топором на людей
«Мне не понравилось, что он читал мои мысли», — объяснил свои действия 27-летний харьковчанин, едва не убивший двух знакомых, собственную мать и себя, бегал с топором и поджег свою квартиру, рассказал начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Вечером, около 19 часов, в Саржином Яру 27-летний харьковчанин встретился с пришедшим с приятелем одноклассником. Именно этот знакомый стал первой жертвой, рассказал Болвинов.
«Прямо посреди парка мужчина выхватил нож, набросился и порезал лицо, висок, кисть и бедро. На помощь бросился одноклассник, попытался остановить неадеквата, но получил удар ножом в шею», — сообщил Болвинов.
Охрана парка вызвала скорую и полицию, нападавший скрылся, пострадавших отвезли в больницу. Искать злоумышленника бросились «по горячим следам» и уже через несколько часов полиция была у него дома.
Но туда уже мать агрессора вызвала правоохранителей.
«По квартире с топором он бегал за матерью и угрожал убить. Женщина успела выскочить на улицу, а ее сын забаррикадировался внутри. А потом открыл газ и заявил, что всех взорвет. Газоснабжение перекрыли по всему стояку, с мужчиной начали переговоры через окно – он живет на первом этаже», — рассказал подробности Болвинов.
Мужчина продолжил угрожать топором и ножом, теперь уже полиции. Но прибыло спецподразделение, зашло внутрь и задержало злоумышленника. Тогда мужчина трижды ударил себя в живот. И поджег квартиру.
Огонь быстро погасили. Ранения оказались непроникающими – сейчас задержан в больнице под охраной, ему сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек.
«Подозреваемый говорит – напал с ножом, потому что приятель вроде бы начал читать его мысли без разрешения. Мы уже выяснили, что около восьми лет назад мужчина наблюдался у психиатра. В последние годы он нигде не работал и почти не выходил из дома. Впереди – избрание для него меры пресечения и психиатрическая экспертиза», — отметил Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мужчина, нападение, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, нож, покушение, психиатрия, саржин яр, Сергей Болвинов, топор, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 21:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Мне не понравилось, что он читал мои мысли», — объяснил свои действия 27-летний харьковчанин, едва не убивший двух знакомых. ".