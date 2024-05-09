Подросток-хакер сломал медицинскую систему и шантажировал пациентов

В Финляндии посадили известного хакера, который был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Юлиуса Кивимяки осудили за шантаж 33 000 пациентов психотерапевтов похищенными записями их сеансов, пишет BBC.

Это заключение положило конец 11-летней истории киберпреступлений, которая началась, когда парень в возрасте 13 лет прославился в сети анархических подростковых хакерских групп.

Анонимное письмо

Субботним вечером Тиина отдыхала после привычной финской сауны, когда у нее зазвонил телефон.

Это было уведомление об электронном письме от анонимного отправителя, откуда-то знавшего ее имя, номер социального страхования и другие личные данные.

В письме он сообщил, что получил ее личную информацию в психотерапевтическом центре, пациенткой которого она являлась.

Двухлетние записи, сделанные ее терапевтом во время десятков личных сеансов, теперь были в руках этого неизвестного шантажиста. И если он не заплатит выкуп в течение 24 часов, все они окажутся в интернете.

«У меня перехватило дыхание, – говорит Тиина. – Я сидела в халате с ощущением, будто кто-то вторгся в мой личный мир и пытался заработать деньги на моих жизненных травмах».

В общей сложности данные похитили у 33 000 пациентов, и тысячи из них шантажировали. Это самое большое количество потерпевших по уголовным делам в Финляндии.

Похищенная база данных из психотерапевтической клиники Vastaamo содержала самые сокровенные секреты людей из разных слоев общества, в том числе детей. Деликатные разговоры по темам от внебрачных отношений до признаниям в преступлениях теперь стали разменной монетой.

Микко Гиппенен из финской фирмы по кибербезопасности WithSecure, который исследовал атаку, говорит, что это событие потрясло страну.

«Взлом такого масштаба — катастрофа для Финляндии — все знали кого-то из пострадавших», — говорит он.

Все это случилось в 2020 году во время карантина из-за пандемии, и этот случай ошеломил мир кибербезопасности.

Влияние разосланных электронных писем было мгновенным и разрушительным. Адвокат Дженни Раискио, представляющая интересы 2600 жертв, на суде заявила, что к ее фирме обратились люди, чьи родственники покончили жизнь самоубийством после того, как истории пациентов опубликовали в интернете.

Шантажист, подписывавшийся ransom_man, потребовал от жертв заплатить ему 200 евро в течение 24 часов, иначе он угрожал обнародовать их информацию. Если они не уложатся в этот срок, он увеличивал сумму до 500 евро.

Ему заплатили около 20 человек – до того, как они поняли, что было уже поздно. Их информация уже оказалась онлайн накануне, когда ransom_man случайно слил всю базу данных на форум в даркнете. Она есть там и по сей день.

Отключил геймерам Playstation Network и Xbox Live на Рождество

Микко и его команда пытались отследить злом и помочь полиции и начали появляться предположения, что хакер был из Финляндии.

Одно из самых масштабных полицейских расследований в истории страны сосредоточилось на молодом финне, который уже был печально известен в мире киберпреступности.

Кивимяки, который в подростковом возрасте называл себя Zeekill, никогда не отличался осторожностью.

В подростковом возрасте он занимался хакерством и вымогательством – и громко хвастался этим. Вместе с хакерскими командами Lizard Squad и Hack the Planet он наслаждался хаосом, который приводили к чрезвычайно активным хакерам-подросткам в 2010-х годах.

Кивимяки был ключевым игроком и совершил десятки резонансных атак, пока в 2014 году в возрасте 17 лет его не арестовали и впоследствии признали виновным в 50 700 хакерских преступлениях.

Как ни странно, его не заключили в тюрьму. Полученный им двухлетний условный срок вызвал критику многих представителей мира кибербезопасности. Они боялись, что такие мягкие приговоры не сдержат Кивимяки и его сообщников – преимущественно других подростков, разбросанных по англоязычному миру.

Кивимяки не собирался останавливаться. Уже после ареста он совершил одну из самых смелых атак среди подростковых хакерских группировок.

Вместе с Lizard Squad они отключили две крупнейшие игровые платформы на сочельник и Рождество. Playstation Network и Xbox Live вышли из строя благодаря технически несложной, но мощной атаке. Десятки миллионов геймеров не могли скачивать игры, регистрировать новые консоли, чтобы играть со своими друзьями онлайн.

Кивимяки наслаждался вниманием мировых СМИ и даже согласился на телевизионное интервью для Sky News, где он не обнаружил никакого раскаяния за нападение.

Другой хакер из банды Zeekill Lizard Squad рассказал, что Кивимаки был подростком, который любил мстить соперникам и хвастаться своими умениями в интернете.

«Он действительно очень хорошо делал то, чем занимался, и не заботился о последствиях. В своих атаках он всегда заходил дальше других, — сказал он. — Несмотря на внимание, он угрожал заминированиям и делал серьезные звонки без маскировки голоса».

Кроме связи с несколькими незначительными хакерскими атаками, о Кивимаки многие годы почти не слышали – пока его имя не утекло в связи с атакой на психологическую клинику.

Попал в красный список Интерпола

Полиции Финляндии понадобилось почти два года, чтобы собрать доказательства и выдать в отношении Кивимяки красное сообщение Интерпола – таким образом он стал одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Но никто не знал, где 25-летний парень.

В феврале прошлого года его выследили случайно – когда полиция в Париже пришла в его квартиру после получения ложного звонка о нарушении порядка. Они обнаружили, что Кивимяки жил с поддельными документами под фальшивым именем.

Его быстро экстрадировали в Финляндию, где полиция начала готовиться к одному из самых громких судебных процессов в истории страны.

Судебный процесс над Кивимяки всколыхнул всю страну и заинтересовал международные СМИ.

В суде парень спокойно отстаивал свою невиновность и время от времени шутил перед залом суда. Но доказательства против него были убедительны.

Детектив Лепонен говорит, что решающую роль сыграла привязка банковского счета Кивимяки к серверу, который использовался для загрузки украденных данных.

В конце концов судьи вынесли вердикт, признав Кивимяки виновным по всем пунктам обвинений.

По решению суда, Кивимяки был виновен в более чем 30 тысячах преступлений – по одному на каждую жертву. Ему предъявлены обвинения в утечке данных при отягчающих обстоятельствах, попытке шантажа при отягчающих обстоятельствах, 9231 распространении информации, нарушающей частную жизнь, 20 745 попытках шантажа при отягчающих обстоятельствах и 20 шантажах при отягчающих обстоятельствах.

Его приговорили к 6 годам и трем месяцам заключения с максимальных семи лет. Но он, вероятно, отбудет только половину через уже отбытый срок и финскую систему правосудия.