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Айтишник наводил ракеты на Харьков — СБУ задержала его

Общество 10:00   25.01.2024
Оксана Горун
Айтишник наводил ракеты на Харьков — СБУ задержала его

В Харькове под конец второго года полномасштабной войны обнаружили очередного деятельного помощника убийц из РФ — участника подконтрольной ФСБ хакерской группировки «народная сyberармия рф», сообщили в СБУ.

«Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти», — заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его данным, по наводке этого предателя оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова. В том числе его трудами в число пострадавших объектов попала больница.

«Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, хакер выполнял задачи ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины», — сообщил Абдула.

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Хакера-наводчика задержали. Это местный житель — харьковчанин, специалист в сфере IT. К себе на «работу» российские спецслужбы заманили его через специализированный telegram-канал хакерских сообществ.

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«Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где по его «версии» могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он посылал в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей», — пояснил спикер УСБУ.

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СБУ задержала хакера в Харькове 3

В квартире у задержанного изъяли технику, которой он пользовался для передачи данных врагу и прочего вредительства. В том числе: три мобильных телефона, ноутбук и флэш-носители.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас задержанный в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове под конец второго года полномасштабной войны обнаружили очередного деятельного помощника убийц из РФ — участника подконтрольной ФСБ хакерской группировки «народная сyberармия рф», сообщили в СБУ".