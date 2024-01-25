Айтишник наводил ракеты на Харьков — СБУ задержала его

В Харькове под конец второго года полномасштабной войны обнаружили очередного деятельного помощника убийц из РФ — участника подконтрольной ФСБ хакерской группировки «народная сyberармия рф», сообщили в СБУ.

«Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти», — заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его данным, по наводке этого предателя оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова. В том числе его трудами в число пострадавших объектов попала больница.

«Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, хакер выполнял задачи ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины», — сообщил Абдула.

Хакера-наводчика задержали. Это местный житель — харьковчанин, специалист в сфере IT. К себе на «работу» российские спецслужбы заманили его через специализированный telegram-канал хакерских сообществ.

«Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где по его «версии» могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он посылал в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей», — пояснил спикер УСБУ.

В квартире у задержанного изъяли технику, которой он пользовался для передачи данных врагу и прочего вредительства. В том числе: три мобильных телефона, ноутбук и флэш-носители.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас задержанный в СИЗО.