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15 лет за решеткой получил агент РФ, корректировавший удары ракет по Харькову

Происшествия 16:27   13.12.2023
Оксана Якушко
15 лет за решеткой получил агент РФ, корректировавший удары ракет по Харькову

К 15 годам заключения приговорили харьковчанина, передавшего ФСБ РФ данные об украинских защитниках, сотрудниках СБУ и военных летчиках, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что в конце прошлого года 60-летний харьковчанин, работавший охранником парковки, наладил контакт через мессенджер «Telegram» с оперативным сотрудником ФСБ РФ. От россиянина мужчина получил задачу для подрывной деятельности против Украины.

Для конспирации предатель и его куратор общались исключительно в приложении «Telegram», периодически удаляли переписку, меняли учетные записи, посредством которых вели общение, использовали условные фразы и обозначения.

Мужчина следил в Харькове за украинскими защитниками: пытался установить места их дислокации и проживания, маршруты передвижения военной техники. Он собирал информацию о командирах спецподразделений ВСУ, сотрудниках СБУ, военных летчиках. Передачу разведданных харьковчанин сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

Агент предоставлял российскому куратору информацию об объектах критической оборонной промышленности в Харькове для последующих ракетных ударов.

На суде мужчина заявил, что родился и вырос в СССР и не считает, что совершил преступление. Он добавил, что не может делить на части «свою великую родину СССР». Свое будущее осужденный хочет связать со страной, в которой не будет войны, при этом для него не имеет значения, будет ли это Украина или РФ.

Суд признал виновным 60-летнего мужчину в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 16:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 15 годам заключения приговорили харьковчанина, передавшего ФСБ РФ данные об украинских защитниках, сотрудниках СБУ и военных летчиках, сообщила Харьковская областная прокуратура.".