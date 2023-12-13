15 лет за решеткой получил агент РФ, корректировавший удары ракет по Харькову
К 15 годам заключения приговорили харьковчанина, передавшего ФСБ РФ данные об украинских защитниках, сотрудниках СБУ и военных летчиках, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Прокуроры доказали, что в конце прошлого года 60-летний харьковчанин, работавший охранником парковки, наладил контакт через мессенджер «Telegram» с оперативным сотрудником ФСБ РФ. От россиянина мужчина получил задачу для подрывной деятельности против Украины.
Для конспирации предатель и его куратор общались исключительно в приложении «Telegram», периодически удаляли переписку, меняли учетные записи, посредством которых вели общение, использовали условные фразы и обозначения.
Мужчина следил в Харькове за украинскими защитниками: пытался установить места их дислокации и проживания, маршруты передвижения военной техники. Он собирал информацию о командирах спецподразделений ВСУ, сотрудниках СБУ, военных летчиках. Передачу разведданных харьковчанин сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.
Агент предоставлял российскому куратору информацию об объектах критической оборонной промышленности в Харькове для последующих ракетных ударов.
На суде мужчина заявил, что родился и вырос в СССР и не считает, что совершил преступление. Он добавил, что не может делить на части «свою великую родину СССР». Свое будущее осужденный хочет связать со страной, в которой не будет войны, при этом для него не имеет значения, будет ли это Украина или РФ.
Суд признал виновным 60-летнего мужчину в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: агент, военнослужащие ВСУ, государственная измена, наводчик, охранник, пилоты, предатель, ракета, рф, СБУ, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 16:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 15 годам заключения приговорили харьковчанина, передавшего ФСБ РФ данные об украинских защитниках, сотрудниках СБУ и военных летчиках, сообщила Харьковская областная прокуратура.".