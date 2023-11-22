Проводил разведку у границы на Харьковщине: задержали агента ФСБ

СБУ задержала агента ФСБ, который разведывал позиции Сил обороны у границы.

На врага, по данным украинской спецслужбы, работал 41-летний житель Волчанска. Его завербовали в июне этого года. Он выбрал себе «скромный» оперативный псевдоним — «Лексус».

«Больше всего врага интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанска. Для ориентировочной установки таких «маршрутов» фигурант обходил местность и искал следы танковых гусениц», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Завербованный агент не только проводил «разведку на местности», но и узнавал информацию у местных жителей, ведя с ними вроде бы обычные бытовые разговоры. Кроме того, он собирал информацию о последствиях «прилетов» и отчитывался «нанимателям», и формировал собственную сеть информаторов «по заказу» ФСБ.

«Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время проведения доразведки пограничной территории области», — проинформировал Абдула.

Внимание на потенциального предателя обратили из-за его пророссийских взглядов, которые тот не скрывал. Ему уже сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО.

А во время обыска у мужчины нашли мобильный телефон, с которого он вел переписку с кураторами из ФСБ. Часть переписки опубликовала СБУ.