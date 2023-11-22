Проводив розвідку біля кордону на Харківщині: затримали агента ФСБ
СБУ затримала агента ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони біля кордону.
На ворога, за даними української спецслужби, працював 41-річний житель Вовчанська. Його завербували у червні цього року. Він обрав собі “скромний” оперативний псевдонім – “Лексус”.
“Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Для орієнтовного встановлення таких “маршрутів” фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Завербований агент не лише проводив “розвідку на місцевості”, а й дізнавався інформацію у місцевих жителів, ведучи з ними начебто звичайні побутові розмови. Крім того, він збирав інформацію про наслідки “прильотів” і звітував “наймачам”, та формував власну мережу інформаторів “на замовлення” ФСБ.
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“Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника і затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області”, – поінформував Абдула.
Увагу на потенційного зрадника звернули через його проросійські погляди, які той не приховував. Йому вже повідомили про підозру в держзраді та відправили до СІЗО.
А під час обшуку в чоловіка знайшли мобільний телефон, з якого він листувався з кураторами з ФСБ. Частину листування опублікувала СБУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: агент, граница, задержали, СБУ, фсб;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала агента ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони біля кордону".