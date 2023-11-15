“Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ

СБУ затримала чергового підозрюваного у роботі на ворога. Ним виявився 49-річний доцент одного із харківських університетів.

“СБУ затримала доцента університету, який працював на російське гру і коригував удари рф по Харкову”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, 49-річний викладач вишу коригував удари по військовій та критичній інфраструктурі Харкова. Речник СБУ опублікував фрагмент листування зрадника, де той ділиться з кураторами своїми “складнощами”.

“Вдень у мене заняття. Але ввечері буде погано видно”, – пояснює доцент у відповідь на завдання сфотографувати чергову ціль для російської атаки.

У ще одному фрагменті листування викладач пропонує формувати у своєму виші “п’яту колону” та “працювати в спини”.

“Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова“, – повідомив подробиці Владислав Абдула.

Затримали зрадника у нього ж удома – в Харкові.



Під час обшуку у нього вилучили телефон та ноутбук, де виявили листування з представниками російського ГРУ. Доценту повідомили про підозру в держзраді. Нині він у СІЗО. Йому загрожує довічне.