Агент ГРУ отримав 15 років за ґратами за диверсії на Харківщині

Чоловік за завданням російського ГРУ пошкодив залізничні колії, передавав дані про ЗСУ й об’єкти критичної інфраструктури і готував нову диверсію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У червні 2025 року майстер аварійно-відновлювальних робіт одного з КП Харкова почав спілкуватися з представником російської розвідки і погодився виконувати її завдання.

В обмін на співпрацю з росіянами завербованому чоловіку обіцяли, що той виїде до окупованого Сіверськодонецька на Луганщині, звідки він родом, — та «комфортне життя» під протекцією окупантів.

Спочатку агент забрав зі схрону саморобний металевий скидаючий башмак і встановив його на залізничній колії у передмісті Харкова. Пристрій мав спричинити аварію, але потяг не зійшов із рейок.

Потім зловмисник придбав стартпакет мобільного зв’язку, карту пам’яті та фотопастку для спостереження за колією. За інструкціями куратора він почав готуватися до підриву залізничної колії.

Компоненти для виготовлення вибухівки росіяни передали за допомогою дрона, що скинув комплектуючі у заздалегідь обумовленому місці в Харківському районі. Агент заклав вибухівку та підірвав колію, через що вона отримала пошкодження, а перегін закрили для руху поїздів.

Потім чоловік передавав росіянам розвіддані про місця дислокації ЗСУ й об’єкти критичної інфраструктури.

Згодом він почав готуватися до вчинення другої диверсії. Довести злочин до кінця чоловіку не вдалося — у жовтні 2025 року правоохоронці затримали його. Під час обшуку у зловмисника вилучилим вибуховий пристрій і комплектуючі для його активації. Йому повідомили про підозру. На вирок чоловік очікував під вартою. У суді обвинувачений визнав свою провину, суд визнав 55-річного чоловіка винним у державній зраді та диверсії і призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.