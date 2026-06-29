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Різноробочий хотів знищити важливе обладнання УЗ на Харківщині – СБУ

Суспільство 15:00   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Різноробочий хотів знищити важливе обладнання УЗ на Харківщині – СБУ Фото: Владислав Абдула

Підозру вручили 42-річному чоловіку з Харківщини. Слідство вважає, що він на завдання ГРУ намагався вчинити підпал стратегічних об’єктів Укрзалізниці.

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що фігурант – місцевий різноробочий.

“Чоловік намагався знищити критично важливе обладнання Укрзалізниці. Винагородою мала стати сплата боргу фігуранту з боку давнього знайомого з окупованого Донецька. Ним виявився бойовик так званого «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру ще з 2014 року”, – встановили в СБУ.

Через популярний месенджер фігурант отримував завдання, спрямовані на підпал об’єктів, що мають народногосподарське та оборонне значення, кажуть силовики. Таким чином ворог хотів послабити обороноздатності держави та залякати населення.

“За інструкціями російського бойовика фігурант підготувався до реалізації підпалу релейних шаф, які забезпечують безперебійний рух залізничного транспорту у передмісті Харкова. Встановлено, що він придбав бензин, моторну оливу та сірники, виготовив легкозаймисту суміш і прибув до місця розташування стратегічно важливих для Укрзалізниці та держави об’єктів. Завдяки злагодженим діям правоохоронців ворожому диверсанту не вдалося досягти необхідного результату – повного знищення релейних шаф”, – додали в СБУ.

Правоохоронці додали, що у липні 2025 року суд визнав чоловіка винним у вчиненні ще одного злочину – теракту проти українського військовослужбовця. Йому призначили 15 років тюрми. Встановлено, що він разом зі своїми спільниками вистежив місце паркування автомобіля захисника, заклав під нього саморобний вибуховий пристрій та привів його в дію. Внаслідок вибуху воїн ЗСУ отримав тяжкі поранення.

Чоловіку повідомили про нову підозру – закінчений замах на диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 15:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру вручили 42-річному чоловіку з Харківщини. Слідство вважає, що він на завдання ГРУ намагався вчинити підпал стратегічних об’єктів Укрзалізниці.".