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Разнорабочий хотел уничтожить важное оборудование УЗ на Харьковщине – СБУ

Общество 15:00   29.06.2026
Виктория Яковенко
Разнорабочий хотел уничтожить важное оборудование УЗ на Харьковщине – СБУ Фото: Владислав Абдула

Подозрение вручили 42-летнему мужчине с Харьковщины. Следствие считает, что он по заданию ГРУ попытался совершить поджог стратегических объектов Укрзалізниці.

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что фигурант — местный разнорабочий.

«Мужчина пытался уничтожить критически важное оборудование Укрзалізниці. Вознаграждением должна была стать оплата долга фигуранту со стороны давнего знакомого из оккупированного Донецка. Им оказался боевик так называемого «спецназа днр», который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с гру еще с 2014 года”, — установили в СБУ.

Через популярный мессенджер фигурант получал задачи, направленные на поджог объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, говорят силовики. Таким образом враг хотел ослабить обороноспособность государства и запугать население.

«По инструкциям российского боевика фигурант подготовился к реализации поджога релейных шкафов, которые обеспечивают бесперебойное движение железнодорожного транспорта в пригороде Харькова. Установлено, что он приобрел бензин, моторное масло и спички, изготовил легковоспламеняющуюся смесь и прибыл к месторасположению стратегически важных для Укрзалізниці и государства объектов. Благодаря слаженным действиям правоохранителей вражескому диверсанту не удалось достичь необходимого результата – полного уничтожения релейных шкафов”, — добавили в СБУ.

Правоохранители добавили, что в июле 2025 года суд признал мужчину виновным в совершении еще одного преступления – теракта против украинского военнослужащего. Ему назначили 15 лет тюрьмы. Установлено, что он вместе со своими сообщниками выследил место парковки автомобиля защитника, заложил под него самодельное взрывное устройство и привел его в действие. В результате взрыва воин ВСУ получил тяжелые ранения.

Мужчине сообщили о новом подозрении — оконченном покушении на диверсию, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 15:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение вручили 42-летнему мужчине с Харьковщины. Следствие считает, что он по заданию ГРУ попытался совершить поджог стратегических объектов Укрзалізниці.".