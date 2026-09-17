Зеленський нагородив трьох харківських рятувальників

Трьох співробітників Харківського гарнізону ДСНС президент Зеленський нагородив медалями з нагоди Дня рятівника.

В Указі президента №933/2026 відзначається, що рятувальники нагороджені за особисту мужність та самовідданість, виявлені у забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку.

Так, нагороди отримали:

Сергієнко Олексій Васильович , полковник служби цивільного захисту, начальник регіонального центру управління у надзвичайних ситуаціях – медаллю «За бездоганну службу» ІІ ступеня.

Трофімов Іван Володимирович , полковник служби цивільного захисту, заступник начальника управління – начальник відділу організації реагування та готовності підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації – медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

Славгородський Юрій Миколайович, сержант служби цивільного захисту, пожежний-рятувальник 59 ДПРЧ.

Як повідомив президент Зеленський, з початку повномасштабної війни близько тисячі рятувальників України відзначено державними нагородами України, шість рятувальників відзначено Золотою Зіркою Героя України, з них двоє посмертно.

Нагадаємо, 40 піротехнічних розрахунків ДСНС займаються розмінуванням території Харкова та області. Минулого тижня фахівці знешкодили 421 ворожий боєприпас.