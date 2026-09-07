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Величезну авіабомбу знайшли поблизу лісосмуги жителі Харківщини (фото)

Події 20:26   07.09.2026
Олена Нагорна
Величезну авіабомбу знайшли поблизу лісосмуги жителі Харківщини (фото)

У селі Хотімля Чугуївського району піротехніки ДСНС знешкодили нездетонований керований авіаційний боєприпас УМПБ Д-30СН.

Авіабомбу виявили поблизу лісосмуги місцеві мешканці, які одразу повідомили про це саперам, інформують у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Прибувши на місце, фахівці вилучили авіабомбу, транспортували її спеціальною технікою на підривний майданчик та знищили шляхом контрольованого підриву.

УМПБ Д-30СН — це високоточний керований авіаційний боєприпас із бойовою частиною, еквівалентною фугасній авіабомбі ФАБ-250.

Надзвичайники нагадують: у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних чи підозрілих предметів категорично заборонено наближатися до них або торкатися їх. Про знахідку слід негайно повідомити за номерами «101», «102» або «112».

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, 65 населених пунктів Харківської області, зокрема Харків, зазнали обстрілів за тиждень з 31 серпня по 6 вересня. Чотири особи загинули, серед яких 11-річний хлопчик. Ще 35 людей постраждали, зокрема четверо дітей.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 20:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Хотімля Чугуївського району піротехніки ДСНС знешкодили нездетонований керований авіаційний боєприпас УМПБ Д-30СН.".