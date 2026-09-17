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У Безлюдівці та сусідніх селах хочуть перейменувати понад 20 радянських вулиць

Актуально 18:33   17.09.2026
Тетяна Литвіна
У Безлюдівці та сусідніх селах хочуть перейменувати понад 20 радянських вулиць

Перейменувати 21 топонімічний об’єкт у рамках деколонізації планують у  Безлюдівській громаді Харківської області. Громадське опитування проводитиметься з 1 до 19 жовтня 2026 року.

Відповідне рішення ухвалив виконком Безлюдівської селищної ради.

“Вторгнення військ російської федерації на територію суверенної держави України актуалізувало суспільний запит на посилення здатності протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам безпеці шляхом утвердження національної ідентичності українського народу, подолання наслідків антиукраїнської спрямованості російських міфів про спільну історичну пам’ять”, – йдеться у повідомленні селищної ради.

Так, наприклад, пропонується перейменувати вулиці Чайковського, Матросова, 1 Травня, Аерофлотська тощо. В якості заміни пропонується на вибір 2-3 варіанти.

Повний список пропонованих для перейменування об’єктів:

перейменування вулиць, Безлюдівка, декомунізація

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Нагадаємо, вулицю у Харкові просять назвати на честь спецназу “Омега” . Із пропозицією увічнити “Омегу” у топоніміці Харкова до міської влади понад рік тому звернувся підрозділ. За даними відкритих джерел, в “Омезі” зараз налічується 28 Героїв України — це найбільша кількість серед усіх бригад Сил оборони України.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 18:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перейменувати 21 топонімічний об’єкт у рамках деколонізації планують у  Безлюдівській громаді Харківської області. Громадське опитування проводитиметься з 1 до 19 жовтня 2026 року.".