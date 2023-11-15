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«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ

Общество 10:00   15.11.2023
Оксана Горун
«Днем у меня занятия» — доцент вуза в Харькове работал на ГРУ

СБУ задержала очередного подозреваемого в работе на врага. Им оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов.

«СБУ задержала доцента университета, который работал на российское гру и корректировал удары рф по Харькову», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, 49-летний преподаватель вуза корректировал удары по военной и критической инфраструктуре Харькова. Спикер СБУ опубликовал фрагмент переписки предателя, где тот делится с кураторами своими «сложностями».

«Днем у меня занятия. Но вечером будет плоховато видно», — поясняет доцент в ответ на задачу сфотографировать очередную цель для российской атаки.

В Харькове доцент вуза работал на ГРУ - его задержали

В Харькове доцент вуза работал на ГРУ - его задержали 2

В еще одном фрагменте переписки преподаватель предлагает формировать в своем вузе «пятую колонну» и «работать в спины».

В Харькове доцент вуза работал на ГРУ - его задержали 3

«Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, многократно подвергавшихся обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских воинов. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова», — сообщил подробности Владислав Абдула.

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Задержали предателя у него же дома — в Харькове.

В Харькове доцент вуза работал на ГРУ - его задержали 4
Во время обыска у него изъяли телефон и ноутбук, где обнаружили переписку с представителями российского ГРУ. Доценту сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он в СИЗО. Ему грозит пожизненное.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала очередного подозреваемого в работе на врага. Им оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов".