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Мобілізованого мешканця Миколаївщини підозрюють у роботі на РФ – чим займався

Події 10:15   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мобілізованого мешканця Миколаївщини підозрюють у роботі на РФ – чим займався

На Миколаївщині затримали мобілізованого місцевого жителя. Його підозрюють у співпраці з ворогом та коригуванні російських ударів по південних регіонах України. Про це розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. 

“Встановлено, що, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, фігурант наводив ракетно-дронові атаки рашистів на суміжні з’єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях”, – повідомив Абдула.

Його викрили кіберфахівці СБУ. Саме вони зафіксували розвідувальну активність можливого зрадника та затримали за місцем служби.

Як з’ясувало розслідування, солдат потрапив у поле зору фсб, коли самовільно залишив військову частину і шукав «легкі заробітки» у Телеграмі. Після вербування дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань – приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони. Крім цього, рашисти сподівалися отримати від «крота» персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті“, – пишуть у СБУ.

Імовірний агент ФСБ збирав отриману інформацію для подальших звітів у вигляді скриншотів гугл-мат. Саме на них він відмічав розташування українських об’єктів.

Слідчі уже вручили чоловікові підозру. Наразі він перебуває у СІЗО, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 10:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Його підозрюють у співпраці з ворогом та коригуванні російських ударів по південних регіонах України.".