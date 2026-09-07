Без газу залишаться мешканці у двох громадах Харківщини

У Харківській філії “Газмережі” попередили, що через проведення планових ремонтних робіт деякі жителі у Зміївській та Балаклійській громадах залишаться без газу.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 08:00 10 вересня тимчасово зупиняється розподіл газу в будинках у таких населених пунктах:

село Роздольне Зміївської громади. Запланована дата відновлення розподілу газу: з 13:00 год. 10.09.2026 року.

села Нова Гусарівка, Чепіль, Волобуївка Балаклійської громади. Запланована дата відновлення розподілу газу: з 17:00 год. 11.09.2026 року.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.