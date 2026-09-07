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Без газу залишаться мешканці у двох громадах Харківщини

Суспільство 09:25   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Без газу залишаться мешканці у двох громадах Харківщини

У Харківській філії “Газмережі” попередили, що через проведення планових ремонтних робіт деякі жителі у Зміївській та Балаклійській громадах залишаться без газу.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 08:00 10 вересня тимчасово зупиняється розподіл газу в будинках у таких населених пунктах:

  • село Роздольне Зміївської громади. Запланована дата відновлення розподілу газу: з 13:00 год. 10.09.2026 року.

  • села Нова Гусарівка, Чепіль, Волобуївка Балаклійської громади. Запланована дата відновлення розподілу газу: з 17:00 год. 11.09.2026 року.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській філії “Газмережі” попередили, що через проведення планових ремонтних робіт деякі жителі у Зміївській та Балаклійській громадах залишаться без газу.".