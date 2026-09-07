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Понад 150 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, п’ятеро постраждалих

Події 08:44   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 150 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, п’ятеро постраждалих

П’ять мешканців Харківщини постраждали через російські удари. За добу по регіону били БпЛА, а також ракета та КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У сел. Сахновщина зазнали поранень чоловіки 47, 25 і 50 років; у сел. Мала Данилівка поранено 69-річного чоловіка; у м. Златопіль зазнав поранень 52-річний чоловік. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло таке озброєння:

  • ракета;
  • КАБ;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 149 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 08:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять мешканців Харківщини постраждали через російські удари. За добу по регіону били БпЛА, а також ракета та КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".