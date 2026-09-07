Понад 150 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, п’ятеро постраждалих

П’ять мешканців Харківщини постраждали через російські удари. За добу по регіону били БпЛА, а також ракета та КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Сахновщина зазнали поранень чоловіки 47, 25 і 50 років; у сел. Мала Данилівка поранено 69-річного чоловіка; у м. Златопіль зазнав поранень 52-річний чоловік. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло таке озброєння:

ракета;

КАБ;

БпЛА типу “герань-2”;

три БпЛА типу «молния»;

три fpv-дрони;

149 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Берестинському районах.