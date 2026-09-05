Путін застряг у тумані брехні про “перемоги” РФ, поки СОУ просуваються

Путін вражає. Заяви російського диктатора сягнули нового рівня віртуальної реальності. Антикриз Генштабу РФ повністю провалився – повністю. Сили оборони прибирають Дворічанський плацдарм окупантів. Доля комендантської та тривог у Харкові. Про реальну ситуацію на фронті та безпекові зміни в тилу – в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Активізувалися бої на півночі Харківської області. У зведенні четвертого вересня Генштаб ЗСУ інформував про двадцять дві атаки противника. В тому числі – в районі Козачої Лопані. Аналітики групи DeepState повідомили про просування окупантів біля кордону. А саме – в районі Бочкового та Івашкиного. Водночас суттєві успіхи мають Сили оборони. Другий тиждень поспіль інформують про звільнення територій в районі Дворічної та села Западне.

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Путін у тумані

Головною сенсацією тижня став виступ російського диктатора Путіна на пресконференції під час саміту ШОС у Бішкеку. Він заявив про надзвичайні успіхи своєї армії. А саме – нібито встановлення контролю над чотирнадцятьма населеними пунктами в Україні. Серед «освобожденного» несподівано опинився Святогірськ, до околиць якого російській армії треба йти не менш як десять кілометрів. Відстань до Сум диктатор збільшив, порівняно з власними заявами на кінець червня. Тоді він стверджував, що до українського міста окупантам залишилося пройти десять з половиною кілометрів. На сенсаційній пресконференції оголосив про дванадцять кілометрів до окружної. При тому, що жодної окружної в Сумах немає. Приблизно така сама ситуація – із «завоюваннями» Путіна на Харківщині. Село Піски-Радьківські, яке він проголосив захопленим, знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту. «Освобожденная» Путіним Козача Лопань насправді більшою частиною – під контролем Сил оборони. Інститут вивчення війни третього вересня повідомив, що має докази: російські війська присутні лише в тринадцяти відсотках селища.

“Я можу сказати, що Козача Лопань, вона дійсно частково знаходиться під контролем російських військових, якщо ми говоримо про ту частину населеного пункту, яка йде до державного кордону. Більшість населеного пункту Козача Лопань знаходиться під контролем Збройних сил України. І російські війська, які сьогодні проникають, інфільтруються за допомогою зелених насаджень на територію наших прикордонних населених пунктів, це і Токарівського старостату, і Козачолопанського старостату, вони заходять до певних там лісопосадок, ярків, кущів, достають з-під куртки російський триколор, розгортають. Російський дрон фіксує, що російські військові присутні на даній території. Їм достатньо цього відео для того, щоб потім доповісти, що територія окупована або захоплена”, – зазначав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Утім цього разу російський Генштаб так поспішав привести свої мапи у відповідність до заяв Путіна, що навіть не перейнявся фільмуванням «прапоровтиків».

“Мне кажется, Герасимов от балды просто Путину пункты называет. С Казачьей Лопанью тоже смешной пост. Знаете, как они доказали контроль над населенным пунктом? Ну, во-первых такой же картинкой, как со Святогорска. Мы джентльменам верим на слово. Но этим не ограничились. Показали также 40-секундное видео, которое вы сейчас видите фоном. Да, на нем тупо стреляют пушки – х..р пойми откуда. И многое заблюрено, видимо, чтобы осинтеры за две секунды не вычислили, где это происходит и почему это не имеет никакого отношения к Казачьей Лопани. И почему это очередной просто уморительный антикриз”, – говорив російський журналіст Майкл Накі.

Підсумок путінським заявам коротко підбив спікер Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. В особистому телеграм-каналі він назвав слова диктатора «абсолютно шизофренічними».

“Тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу “Виконане” все те, що було заплановане до кінця літа”, – написав Трегубов.

Дворічанський плацдарм стискається

Поки російські військові та пропаганда терміново намагаються довести успіхи, що не існують, Сили оборони України просуваються на Харківщині. Починаючи з двадцять п’ятого серпня, аналітики групи DeepState тричі коригували мапу в районі села Западне та Дворічної. Зміни відбивали результати роботи 23-го штурмового полку Р.У.Г. корпусу НГУ «Хартія». Воїни опублікували серію відео зачистки лісосмуг у районі Западного. На відміну від путінських просувань на словах, свідчення українських оборонців переконали осінтерів – як місцевих, так і міжнародних. І навіть російських.

“Деякі моніторингові групи, які раніше це навіть не підтверджували, а навпаки намагалися спростовувати, визнають і той факт, що в районі Дворічної Сили оборони України дійсно проводять по околицях зачистку – саме Дворічної. Тому тут питання часу, коли буде закрито питання з Дворічанським плацдармом”, – вважає оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр КоваленкоОлександр Коваленко.

Нова тривога та комендантська

Зміни в системі повітряних тривог в Україні анонсував президент Володимир Зеленський. Влада реагує на події останнього тижня в Києві. Майже цілодобові нальоти «шахедів» фактично паралізували життя в столиці. Пристосовуватися до нової реальності планують, зокрема, завдяки ще одному рівню диференціації загроз.

“Буде позначатися два рівні загрози: жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялися”, – повідомив президент України Володимир Зеленський.

Проте на Харківщині від цих новацій навряд чи щось радикально зміниться.

“Це більше стосувалося міста Києва. Те, що Київ переживає, скажемо так, останній місяць. Харків живе в цьому режимі з 2022 року. Наразі в нас працює диференційована тривога і по місту Харкову, й по Харківській області. Далі будемо дивитися, що нам запропонує держава щодо цих кольорів”, – казав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще одна можлива зміна, анонсована президентом, стосувалася тривалості комендантської години. Зеленський повідомив, що владі на місцях запропонують переглянути межі комендантської. Мер Харкова Ігор Терехов уже висловився за скорочення – заради бізнесу та подовження роботи міського електротранспорту. Остаточне рішення, втім, приймає не мерія, а обласна військова адміністрація.

“Наразі ми не плануємо скорочувати або збільшувати термін дії комендантської години на території міста Харкова та Харківської області”, – констатував Синєгубов.