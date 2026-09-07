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Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині

Погода 07:02   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині

Небезпечна погода очікується сьогодні, 7 вересня, на Харківщині, передає Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Таким чином, вдень у місті та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.

Харківська область – погана погода

Нагадаємо, МГ Об’єктив також повідомляла прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Харківській області вдень зберігатиметься мінлива хмарність. Подекуди прогнозують невеликий короткочасний дощ. В області вдень буде від 17 до 22°. У Харкові стовпчик термометра підніметься до 19 – 21 °.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 07:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечна погода очікується сьогодні, 7 вересня, на Харківщині, передає Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".