Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині

Небезпечна погода очікується сьогодні, 7 вересня, на Харківщині, передає Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Таким чином, вдень у місті та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.

Нагадаємо, МГ Об’єктив також повідомляла прогноз погоди на понеділок, 7 вересня. У Харківській області вдень зберігатиметься мінлива хмарність. Подекуди прогнозують невеликий короткочасний дощ. В області вдень буде від 17 до 22°. У Харкові стовпчик термометра підніметься до 19 – 21 °.