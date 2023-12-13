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15 років за ґратами отримав агент РФ, який корегував удари по Харкову

Події 16:27   13.12.2023
Оксана Якушко
15 років за ґратами отримав агент РФ, який корегував удари по Харкову

До 15 років ув’язнення засудили харків’янина, який передав ФСБ РФ дані про українських захисників, співробітників СБУ та військових пілотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що наприкінці минулого року 60-річний харків’янин, який працював охоронцем паркувального майданчика, налагодив контакт через месенджер «Telegram» з оперативним співробітником ФСБ РФ. Від росіянина чоловік отримав завдання для підривної діяльності проти України.

Задля конспірації зрадник і його куратор спілкувалися виключно у додатку «Telegram», періодичному видаляли листування, періодично змінювали облікові записи, з яких вели спілкування, використовували умовні фрази та позначення.

Чоловік стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, маршрути пересування військової техніки. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників СБУ, військових льотчиків. Передачу розвідданих харківʼянин супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Агент надавав російському куратору інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

На суді чоловік пояснив, що народився і виріс в СРСР, і не вважає, що скоїв злочин. Він додав, що не може ділити на частини «свою велику батьківщину СРСР». Своє майбутнє засуджений хоче повʼязати з країною, в якій не буде війни, при цьому для нього не має значення, чи буде це Україна чи РФ.

Суд визнав винним 60-річного чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Він отримав покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 16:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 15 років ув’язнення засудили харків’янина, який передав ФСБ РФ дані про українських захисників, співробітників СБУ та військових пілотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".