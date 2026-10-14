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Підозрюваного у вбивстві військовослужбовців на Харківщині затримано – поліція

Події 20:36   14.10.2026
Тетяна Литвіна
Підозрюваного у вбивстві військовослужбовців на Харківщині затримано – поліція Фото: міністр МВС Іван Вигівський

Годину тому затримано підозрюваного у вбивстві військовослужбовців однієї з бригад Збройних Сил України. Як повідомив міністр МВС Іван Вигівський, ним виявився військовий РФ.

Нагадаємо, 13 жовтня, на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців.

До пошуку підозрюваного було залучено значну кількість поліцейських Харківщини: спецназівців, кримінальних аналітиків, слідчих та експертів. Поряд із ними працювали військовослужбовці Військової служби правопорядку, представники Служби безпеки України та прокуратури, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

“Злочинець був озброєний, тому головною метою було якнайшвидше затримати його і не допустити більшої кількості жертв”, – розповів Вигівський.

Менш ніж за добу вони відпрацювали десятки квадратних кілометрів території, у тому числі ймовірні маршрути пересування вбивці та місця, де він міг ховатися. Годину тому підозрюваного – військового РФ – затримали.

“Наразі тривають невідкладні слідчі дії, під час яких будуть встановлені всі обставини злочину. Також перевіряється причетність цієї особи до ще одного вбивства”, – додали в поліції.

убийство военнослужащих 13 октября

В обласній прокуратурі розповіли, що затриманий – 36-річний громадянин рф, уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку збройних сил рф.

За версією слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи збройних сил рф. Для того, щоб його не розпізнали, окупант переодягнувся у цивільний одяг.

Спочатку він дійшов до Циркунівської громади. Там біля водойми він побачив чоловіка, який рибалив. За попередніми даними, російський військовий побоювався, що цивільний викриє його, тому вбив чоловіка. Під час огляду тіла виявили наскрізне вогнепальне поранення голови.

13 жовтня озброєний окупант дістався села Момотове Харківського району, проник до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Загинули п’ятеро бійців 72-ї бригади ЗСУ.

убийство военнослужащих 13 октября

Після цього він залишив місце події, позбувся автоматичної зброї та продовжив рухатися лісосмугою в напрямку Харкова. 14 жовтня увечері російського військового затримали у Харкові.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 КК України та повідомлення про підозру.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 20:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Годину тому затримано підозрюваного у вбивстві військовослужбовців однієї з бригад Збройних Сил України. Як повідомив міністр МВС Іван Вигівський, ним виявився військовий РФ.".