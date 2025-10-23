Live
У крадіжці пального на 1 млн грн ДБР підозрює двох військових з Харківщини

Події 22:51   23.10.2025
Оксана Якушко
ДБР затримало військових і повідомило про підозру їм та їхньому спільнику у крадіжці дизельного пального з військової частини.

Військові вносили у звітну документацію підрозділу неправдиву інформацію щодо пройдених маршрутів, створюючи надлишки невикористаного палива.

Потім це паливо вони продавали великими партіями на Харківщині за ціною 35 гривень за 1 літр. Задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тонн) на суму майже 1 млн грн.

Під час продажу третьої партії пального військових затримали. Під час обшуків в них вилучили значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, «чорну» бухгалтерію викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, дві автівки і спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.

Двом військовим та їхньому спільнику повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану. Їм «світить» позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі зловмисників тримають під вартою.

Викрадене паливо повернули до військової частини.

Читайте також: Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік

Автор: Оксана Якушко
