Військові ЗСУ врятували цуценят у Липцях на Харківщині, йдучи після бою📹

Повертаючись із бойового завдання, військові знайшли цуценят із матір’ю у розбомбленій будівлі та врятували їх від обстрілу РСЗВ, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

«Ми почули писк. Вхід був завалений елементами будівлі. Вовк – мій напарник – розібрав їх. Ми пролізли туди та побачили малечу з мамою. Спочатку хотіли їх просто погодувати, але в цей момент по селищу почали «насипати» градами. Ми, не роздумуючи, забрали цуценят і, йдучи, зателефонували до зооволонтерів в ARK. Їх треба було врятувати, а ми мали вертатися на позиції», – розповіли військові.

Бійці привезли собаку Бусю з малечею в клініку ARK. Зараз Буся із цуценятками відновлюються під опікою зооволонтерів. Невдовзі їх можна буде всиновити в родину.