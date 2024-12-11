Військові ЗСУ врятували цуценят у Липцях на Харківщині, йдучи після бою📹
Повертаючись із бойового завдання, військові знайшли цуценят із матір’ю у розбомбленій будівлі та врятували їх від обстрілу РСЗВ, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».
«Ми почули писк. Вхід був завалений елементами будівлі. Вовк – мій напарник – розібрав їх. Ми пролізли туди та побачили малечу з мамою. Спочатку хотіли їх просто погодувати, але в цей момент по селищу почали «насипати» градами. Ми, не роздумуючи, забрали цуценят і, йдучи, зателефонували до зооволонтерів в ARK. Їх треба було врятувати, а ми мали вертатися на позиції», – розповіли військові.
Бійці привезли собаку Бусю з малечею в клініку ARK. Зараз Буся із цуценятками відновлюються під опікою зооволонтерів. Невдовзі їх можна буде всиновити в родину.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: военнослужащие ВСУ, животні, липцы, ОО "Порятунок тварин Харків", собака, спасение, харківщина, щенки;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повертаючись із бойового завдання, військові знайшли цуценят із матір’ю у розбомбленій будівлі та врятували їх від обстрілу РСЗВ, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».".