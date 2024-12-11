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Військові ЗСУ врятували цуценят у Липцях на Харківщині, йдучи після бою📹

Суспільство 21:11   11.12.2024
Оксана Якушко
Військові ЗСУ врятували цуценят у Липцях на Харківщині, йдучи після бою📹

Повертаючись із бойового завдання, військові знайшли цуценят із матір’ю у розбомбленій будівлі та врятували їх від обстрілу РСЗВ, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

«Ми почули писк. Вхід був завалений елементами будівлі. Вовк – мій напарник – розібрав їх. Ми пролізли туди та побачили малечу з мамою. Спочатку хотіли їх просто погодувати, але в цей момент по селищу почали «насипати» градами. Ми, не роздумуючи, забрали цуценят і, йдучи, зателефонували до зооволонтерів в ARK. Їх треба було врятувати, а ми мали вертатися на позиції», – розповіли військові.

Бійці привезли собаку Бусю з малечею в клініку ARK. Зараз Буся із цуценятками відновлюються під опікою зооволонтерів. Невдовзі їх можна буде всиновити в родину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повертаючись із бойового завдання, військові знайшли цуценят із матір’ю у розбомбленій будівлі та врятували їх від обстрілу РСЗВ, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».".