Военные ВСУ спасли щенков в Липцах на Харьковщине, возвращаясь после боя 📹

Возвращаясь с боевой задачи, военные нашли щенков с матерью в разбомбленном здании и спасли их от обстрела РСЗО, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».

«Мы услышали писк. Вход был завален элементами строения. Волк – мой напарник – разобрал их. Мы пролезли туда и увидели малышей с мамой. Сначала хотели их просто покормить, но в этот момент по поселку начали «насыпать» градами. Мы не раздумывая забрали щенков и, уходя, позвонили зооволонтерам в ARK. Их нужно было спасти, а мы должны возвращаться на позиции», — рассказали военные.

Бойцы привезли собаку Бусю с малышами в клинику ARK. Сейчас Буся с щенками восстанавливается под опекой зооволонтеров. Вскоре их можно будет усыновить в семью.