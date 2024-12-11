Военные ВСУ спасли щенков в Липцах на Харьковщине, возвращаясь после боя 📹
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Возвращаясь с боевой задачи, военные нашли щенков с матерью в разбомбленном здании и спасли их от обстрела РСЗО, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».
«Мы услышали писк. Вход был завален элементами строения. Волк – мой напарник – разобрал их. Мы пролезли туда и увидели малышей с мамой. Сначала хотели их просто покормить, но в этот момент по поселку начали «насыпать» градами. Мы не раздумывая забрали щенков и, уходя, позвонили зооволонтерам в ARK. Их нужно было спасти, а мы должны возвращаться на позиции», — рассказали военные.
Бойцы привезли собаку Бусю с малышами в клинику ARK. Сейчас Буся с щенками восстанавливается под опекой зооволонтеров. Вскоре их можно будет усыновить в семью.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военнослужащие ВСУ, животные, липцы, ОО "Порятунок тварин Харків", собака, спасение, харьковщина, щенки;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возвращаясь с боевой задачи, военные нашли щенков с матерью в разбомбленном здании и спасли их от обстрела РСЗО, сообщили в ОО «Порятунок тварин Харків».".