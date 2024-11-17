Четверых щенков спасли бойцы во время штурма в Волчанске на Харьковщине 📹
Бойцы надеются, что гражданские смогут найти дом для спасенных щенков, рассказали в «Порятунок тварин Харків».
Военные нашли щенков в Волчанске, когда шли на штурм. Малыши скулили в подвале. Трое щенков доедали крошки из сухопайка. Воды у животных вообще не было. Спали щенки на старом полотенце. Парни забрать их не могли, но запомнили место, где собаки, и пошли дальше на задание.
После штурма на обратной дороге военные заскочили в подвал, троих щенков рассовали по рюкзакам. Только вышли, буквально 10 метров отошли – и прилетел снаряд в подвал.
«Сразу после прилета подбегает четвертый щенок и кидается прямо в ноги. Побратим его хватает уже на руки и перебежками все уходят и собак уносят. После этого мы забрали их в более-менее спокойное место, выкормили. И после ротации привезли к вам в ARK. Я очень прошу найти для них дом», – попросил военный.
Для бойцов главное – знать, что их поддержали люди, усыновив малышей, отметили зооволонтеры, которые заботятся о щенках.
Контактный номер для усыновления:
+380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram)
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: боец, военный, волчанск, ОО "Порятунок тварин Харків", спасение, харьковщина, щенки, щенок;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы надеются, что гражданские смогут найти дом для спасенных щенков, рассказали в «Порятунок тварин Харків».".