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Четверых щенков спасли бойцы во время штурма в Волчанске на Харьковщине 📹

Общество 17:50   17.11.2024
Оксана Якушко
Четверых щенков спасли бойцы во время штурма в Волчанске на Харьковщине 📹 Скриншот

Бойцы надеются, что гражданские смогут найти дом для спасенных щенков, рассказали в «Порятунок тварин Харків».

Военные нашли щенков в Волчанске, когда шли на штурм. Малыши скулили в подвале. Трое щенков доедали крошки из сухопайка. Воды у животных вообще не было. Спали щенки на старом полотенце. Парни забрать их не могли, но запомнили место, где собаки, и пошли дальше на задание.

После штурма на обратной дороге военные заскочили в подвал, троих щенков рассовали по рюкзакам. Только вышли, буквально 10 метров отошли – и прилетел снаряд в подвал.

«Сразу после прилета подбегает четвертый щенок и кидается прямо в ноги. Побратим его хватает уже на руки и перебежками все уходят и собак уносят. После этого мы забрали их в более-менее спокойное место, выкормили. И после ротации привезли к вам в ARK. Я очень прошу найти для них дом», – попросил военный.

Для бойцов главное – знать, что их поддержали люди, усыновив малышей, отметили зооволонтеры, которые заботятся о щенках.

Контактный номер для усыновления:
+380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы надеются, что гражданские смогут найти дом для спасенных щенков, рассказали в «Порятунок тварин Харків».".