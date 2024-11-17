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Чотирьох цуценят врятували бійці під час штурму у Вовчанську на Харківщині 📹

Суспільство 17:50   17.11.2024
Оксана Якушко
Чотирьох цуценят врятували бійці під час штурму у Вовчанську на Харківщині 📹

Бійці сподіваються, що цивільні зможуть знайти будинок для врятованих цуценят, розповіли у «Порятунок тварин Харків».

Військові знайшли цуценят у Вовчанську, коли йшли на штурм. Малеча скавулила у підвалі. Троє цуценят доїдали крихти з сухпаю. Води у тварин взагалі не було. Спали цуценята на старому рушнику. Хлопці забрати не могли, але запамʼятали місце, де собаки, і пішли далі на завдання.

Після штурму дорогою назад військові прийшли у підвал, трьох цуценят розсували по рюкзаках. Тільки вийши, буквально 10 метрів відійшли – і приліт у підвал.

«Одразу після прильоту підбігає четверте цуценя і прямо в ноги. Побратим його хватає вже на руки і перебіжками всі виходять цілі і собак виносять. Після цього ми забрали їх в більш менш спокійне місце, вигодували. І після ротації привезли до вас в ARK. Я дуже прошу знайти для них дім», – розповів військовий.

Для бійців головне – знати, що їх підтримали люди, всиновивши малечу, зазначили зооволонтери, що опікуються цуценятами.

Контактний номер для всиновлення:

+380990416703 (WhatsApp / Viber / Telegram)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці сподіваються, що цивільні зможуть знайти будинок для врятованих цуценят, розповіли у «Порятунок тварин Харків».".