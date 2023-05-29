Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото)

У танкістів 92 ОМБр з’явився новий “співробітник” – цуценя Фугас.

Танковий екіпаж 92 ОМБр імені отамана Івана Сірка отримав позаштатного психолога. Так бійці називають цуценя з бойовим прізвиськом Фугас.

“Нам його привезли хлопці з бойової позиції приблизно два місяці назад. Тоді він був маленьким комочком взагалі, напевно, тільки народився, а вже застав війну, — розповів у інтерв’ю АрміяInform командир екіпажу та названий батько цуцика Андрій. — З найперших днів, як він з’явився у нашій роті, всі до нього дуже прив’язалися та плекають малого. Фугас дійсно має розуміння військової дисципліни. Вранці прокидається і йде з нами на шикування, якщо ми працюємо чи пересуваємось на танку, то він теж постійно поруч. Коли чує вибухи, то не лякається, а поводиться спокійно і не заважає нам працювати. Нещодавно ми навіть замовили розгрузку для нього та надали звання “молодший сержант“.

Цуценя назвали на честь фугасних снарядів. Годують малюка сухпайками, він любить спати на коробках від боєкомплектів, а його улюблена іграшка – граната Ф-1 (звичайно, без запалу).

“Фугас для нас усіх як позаштатний психолог. Я знаю, що є такий вид терапії, коли радять плавати з дельфінами чи почати займатися кінним спортом. В нас ці обов’язки на себе взяв мій цуцик. Буває так, побратими повертаються з бойового виїзду, або я теж зморений, голова вся в клопотах, а він прибігає і веселить усіх, дарує безкорисну любов та підтримку. Це моментально підіймає настрій та бойовий дух”, – поділився Андрій.