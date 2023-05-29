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Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото)

Суспільство 09:23   29.05.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр показала свого позаштатного психолога (фото) Фото: Оксана Вікарчук, АрміяInform

У танкістів 92 ОМБр з’явився новий “співробітник” – цуценя Фугас.

Танковий екіпаж 92 ОМБр імені отамана Івана Сірка отримав позаштатного психолога. Так бійці називають цуценя з бойовим прізвиськом Фугас.

“Нам його привезли хлопці з бойової позиції приблизно два місяці назад. Тоді він був маленьким комочком взагалі, напевно, тільки народився, а вже застав війну, — розповів у інтерв’ю АрміяInform командир екіпажу та названий батько цуцика Андрій. — З найперших днів, як він з’явився у нашій роті, всі до нього дуже прив’язалися та плекають малого. Фугас дійсно має розуміння військової дисципліни. Вранці прокидається і йде з нами на шикування, якщо ми працюємо чи пересуваємось на танку, то він теж постійно поруч. Коли чує вибухи, то не лякається, а поводиться спокійно і не заважає нам працювати. Нещодавно ми навіть замовили розгрузку для нього та надали звання “молодший сержант“.

Цуценя Фугас зі своїм господарем - воїном 92 ОМБр
Фото: Оксана Вікарчук, АрміяInform

Цуценя назвали на честь фугасних снарядів. Годують малюка сухпайками, він любить спати на коробках від боєкомплектів, а його улюблена іграшка – граната Ф-1 (звичайно, без запалу).

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“Фугас для нас усіх як позаштатний психолог. Я знаю, що є такий вид терапії, коли радять плавати з дельфінами чи почати займатися кінним спортом. В нас ці обов’язки на себе взяв мій цуцик. Буває так, побратими повертаються з бойового виїзду, або я теж зморений, голова вся в клопотах, а він прибігає і веселить усіх, дарує безкорисну любов та підтримку. Це моментально підіймає настрій та бойовий дух”, – поділився Андрій.

Цуценя в розвантаженні
Фото: Оксана Вікарчук, АрміяInform
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 09:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У танкістів 92 ОМБр з’явився новий “співробітник” – цуценя Фугас".