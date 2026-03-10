Взяли хворе цуценя, лікували, але марно: у Харкові – випадок сказу

Випадок сказу зареєстрували у Салтівському районі Харкова. Було інфіковане цуценя, яке привезли з Дніпропетровської області.

Помітивши, що новий улюбленець захворів, власники намагалися його лікувати, але невдовзі цуценя померло. Під час проведення лабораторного дослідження був підтверджений діагноз «сказ», повідомляють у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наразі власники цуценяти та інші особи, які з ним контактували, отримують необхідні щеплення. Фахівці також встановлюють людей, які зазнали ризику зараження.

У Центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що сказ є особливо небезпечним захворюванням, клінічна картина якого з’являється, коли патологічні зміни в організмі вже незворотні. Лікування сказу наразі не існує. Його можна тільки попередити. Дієвий засіб захисту – вакцинопрофілактика. Щеплення, які призначить лікар, зможуть врятувати життя.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 25 людей у ​​Харківській області були покусані скаженими тваринами за два місяці цього року. І це лише ті випадки, де сказ у нападників вдалося підтвердити. Для порівняння: за весь минулий рік у регіоні у тварин підтвердили 65 випадків сказу. За два місяці до медиків по допомогу після нападів звернулося понад пів сотні мешканців регіону. Половині з них призначили антирабічне лікування.