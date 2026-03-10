Live

Напади тварин на жителів Харківщини: відома статистика з початку року

Суспільство 14:53   10.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області

За два місяці 2026 року на Харківщині 563 людини звернулися за медичною допомогою через ушкодження від тварин.

Про це інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 267 постраждалим призначили антирабічне лікування, а повний курс вже завершили 189 людей.

Найбільше звернень зафіксували у Берестинському, Лозівському, Богодухівському та Чугуївському районах. У 42% випадків на людей нападали бродячі тварини, у 33,5% — власні, у 21,3% – ті, які належать іншим людям, у 2,5% — дикі.

За даними Центру, зокрема 25 людей постраждали від укусів тварин, у яких підтвердили сказ.

нападение животных на Харьковщине
Фото: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Нагадаємо, випадок сказу зафіксували у селі Миколаївка Зачепилівської громади. Інфекцію виявили у домашнього кота. Тварині було десять місяців. 2 лютого він відмовився від корму, став млявим, хитався, мав судоми. Увечері 5 лютого кіт помер. У лабораторії дослідили останки кота, і діагноз «сказ» підтвердився.

Автор: Вікторія Яковенко
