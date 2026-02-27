На що хворіють харків’яни? Названі інфекції, що переважали в регіоні в січні
У січні в Харківській області захворюваність на грип порівняно з минулим роком зросла у 8,2 раза, сальмонельозом – на 17,6%, кашлюком – на 10%.
Епідемічна ситуація характеризується як нестабільна. Протягом січня загалом було зареєстровано 12074 випадки інфекційних захворювань (зниження на 2%), без урахування грипу та ГРВІ – 371 випадок (зниження на 17%), інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
На другому місці після грипу та ГРВІ – гострі кишкові інфекції, питома вага яких склала 41,8%.
Знизився рівень захворюваності на гастроентероколіти з встановленим та невстановленим збудником – на 31,4% та 24,5% відповідно, на туберкульоз – на 5,8%, на вірусні гепатити – на 18,6%, зокрема хронічні – на 20,2%, на мононуклеоз – на 60%.
У січні також зареєстрували по одному випадку сказу та епідемічного паротиту. Звернулись за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 270 людей, з них від диких звірів постраждали восьмеро.
