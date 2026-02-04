Морози та обігрівачі: як це впливає на захворюваність – Запитай у лікаря📹

У новому проєкті МГ “Об’єктив” на актуальні питання щодо здоров’я відповідає терапевтка з Харкова Юлія Мовчан.

Наскільки значну небезпеку несуть віруси під час значних морозів, коли люди вмикають обігрівачі на повну? Юлія Мовчан відзначає: в такій ситуації дійсно виникає додаткова загроза.

“Це все (морози та обігрівачі – Ред.) сушить повітря. Пересушене повітря пересушує нам слизову верхніх дихальних шляхів. Пересушена слизова втрачає свій природний бар’єр, який захищає цю слизову від контакту з патогенами, від проникнення цих патогенів. Тому що здорова слизова має здорові ворсинки, такі війки, котрі своїм рухом виділяють все, що нам не потрібно, в навколишню середу”, – відзначила докторка.

За словами Мовчан, минулий епідсезон у Харкові завершився незвично пізно – аж 19 травня 2025 року. А теперішній розпочався 29 вересня. Тож часу “на відпочинок і відновлення” в організму було небагато. Вірусів наразі циркулює багато. Традиційно найбільш загрозливі серед тих, що викликають ГРВІ, – грип і COVID-19.

“Якщо є симптоми – лихоманка, висока температура, значна слабкість, значні м’язові болі, ломота, якісь кісткові болі – все тіло ломить. То не треба займатися самолікуванням, не треба чекати, що щось пройде. Тому що є експрес-тести, вони дуже гарно працюють. І ми вже на таких ранніх етапах – декілька днів захворюваності – можемо виявити, що конкретно за захворювання та призначити правильно етіотропну терапію (тобто спрямовану на конкретного збудника захворювання – Ред.)”, – наголосила терапевтка.

Якщо у вас є запитання до Юлії Мовчан, ви можете залишати їх у коментарях під відео на нашому ютуб-каналі – найбільш актуальні МГ “Об’єктив” адресує лікарці під час наступних зустрічей.