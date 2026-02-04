Морозы и обогреватели: как это влияет на заболеваемость — Спроси у врача📹

В новом проекте МГ «Объектив» на актуальные вопросы о здоровье отвечает терапевт из Харькова Юлия Мовчан.

Насколько значительную опасность несут вирусы во время сильных морозов, когда люди включают обогреватели на полную? Юлия Мовчан отмечает, что в такой ситуации действительно возникает дополнительная угроза.

«Это все (морозы и обогреватели – ред.) сушит воздух. Пересушенный воздух пересушивает нам слизистую верхних дыхательных путей. Пересушенная слизистая теряет свой естественный барьер, защищающий ее от контакта с патогенами, от проникновения этих патогенов. Потому что здоровая слизистая имеет здоровые ворсинки — такие реснички, которые своим движением удаляют все, что нам не нужно, в окружающую среду», — отметила врач.

По словам Мовчан, прошлый эпидсезон в Харькове завершился необычно поздно – аж 19 мая 2025 года. А нынешний начался 29 сентября. Так что времени «на отдых и восстановление» у организма было немного. Вирусов пока циркулирует много. Традиционно наиболее угрожающие среди вызывающих ОРВИ – грипп и COVID-19.

«Если есть симптомы – лихорадка, высокая температура, существенная слабость, значительные мышечные боли, ломота, какие-то костные боли, все тело ломает. То не нужно заниматься самолечением, не нужно ждать, что что-то пройдет. Потому что есть экспресс-тесты, они очень хорошо работают. И мы уже на таких ранних этапах – несколько дней заболеваемости – можем обнаружить, что конкретно за заболевание и правильно назначить этиотропную терапию (то есть направленную на конкретного возбудителя заболевания – Ред.)», — подчеркнула терапевт.

Если у вас есть вопросы к Юлии Мовчан, вы можете оставлять их в комментариях под видео на нашем YouTube-канале – наиболее актуальные МГ «Объектив» адресует врачу во время следующих встреч.