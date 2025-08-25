Live
На Харківщині зростає захворюваність на COVID-19: скільки людей у лікарнях

Суспільство 14:21   25.08.2025
У Харківській області продовжується зростання захворюваності на коронавірус. За тиждень, із 18 по 24 серпня, зареєстрували 175 випадків.

74 людини шпиталізували (53% з усіх госпіталізованих з діагнозом ГРВІ), уточнили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Зростання захворюваності на COVID-19 в нашому регіоні, як і минулого року спостерігається з кінця липня. І хоча рівень захворюваності в області (6,77 на 100 тис. населення) нижче середньобагаторічного, у порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення показників в три рази», – зазначили фахівці.

У Центрі додали, що на ГРВІ минулого тижня захворіли 1282 особи, з них близько 30,3% – діти до 17 років.

Нагадаємо, із 11 по 17 серпня в регіоні було зареєстровано 57 випадків захворювання на коронавірус.

Читайте також: Які загрози є для Харкова і чи Трамп наближає мир – думка військових (відео)

