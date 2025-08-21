Новий штам коронавірусу Stratus прийшов на Харківщину: захворюваність зростає

Зростання захворюваності на коронавірус фіксують у Харківській області. За тиждень із 11 по 17 серпня було зареєстровано 57 випадків. Це вдвічі більше, ніж позаминулого тижня.

Кількість хворих Covid-19 у структурі захворюваності на ГРВІ збільшилася з 3,2% до 5,3%. Серед хворих на коронавірус – вісім дітей. 21 людину ушпиталили, інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«На території Харківської області відзначається циркуляція коронавірусу субваріанта Stratus (XFG). Його виявили у двох жінок віком від 50 років, мешканок Харкова та Балаклії. Одна пацієнтка була на амбулаторному лікуванні, друга – отримувала медичну допомогу за умов стаціонару», – розповіли у відомстві.

У центрі констатували, що зростання захворюваності на Covid-19 у Харківській області, як і минулого року, спостерігається з кінця липня. При цьому рівень захворюваності (2,2 на 100 тисяч населення) – нижчий від середньобагаторічного.

Загалом на ГРВІ у період з 11 по 17 серпня захворіли 1067 людей, з них близько 38% – діти до 17 років.