Новий штам коронавірусу Stratus прийшов на Харківщину: захворюваність зростає
Зростання захворюваності на коронавірус фіксують у Харківській області. За тиждень із 11 по 17 серпня було зареєстровано 57 випадків. Це вдвічі більше, ніж позаминулого тижня.
Кількість хворих Covid-19 у структурі захворюваності на ГРВІ збільшилася з 3,2% до 5,3%. Серед хворих на коронавірус – вісім дітей. 21 людину ушпиталили, інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
«На території Харківської області відзначається циркуляція коронавірусу субваріанта Stratus (XFG). Його виявили у двох жінок віком від 50 років, мешканок Харкова та Балаклії. Одна пацієнтка була на амбулаторному лікуванні, друга – отримувала медичну допомогу за умов стаціонару», – розповіли у відомстві.
У центрі констатували, що зростання захворюваності на Covid-19 у Харківській області, як і минулого року, спостерігається з кінця липня. При цьому рівень захворюваності (2,2 на 100 тисяч населення) – нижчий від середньобагаторічного.
Загалом на ГРВІ у період з 11 по 17 серпня захворіли 1067 людей, з них близько 38% – діти до 17 років.
Читайте також: Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заболеваемость, коронавирус, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий штам коронавірусу Stratus прийшов на Харківщину: захворюваність зростає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 18:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зростання захворюваності на коронавірус фіксують у Харківській області. За тиждень із 11 по 17 серпня було зареєстровано 57 випадків. Це вдвічі більше, ніж позаминулого тижня.".