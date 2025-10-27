Live
Грип прийшов на Харківщину – зареєстровано перший випадок

Суспільство 17:44   27.10.2025
Олена Нагорна
Грип прийшов на Харківщину – зареєстровано перший випадок Ілюстрація: vaccine.org.ua

Минулого тижня (з 20 по 26 жовтня) у Харківській області вперше у поточному епідсезоні в одного з хворих був підтверджений вірус грипу типу А (H1N1).

Новий епідсезон розпочався 29 вересня, і з того часу було підтверджено, що регіоном гуляли коронавірус, парагрип, риновірус, аденовірус, РС-вірус та бокавірус. Усього було зареєстровано понад 12700 хворих на ГРВІ, з них 5408 – діти віком до 17 років. Порівняно з минулим роком цей показник збільшився на 34,7%, повідомляють у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“Дані вірусологічного моніторингу підтверджують наявність циркуляції на території області вірусів грипу та інших збудників респіраторної групи інфекцій, що спричинить подальше поступове зростання захворюваності”, – прогнозують фахівці.

Станом на 27 жовтня у регіоні було щеплено проти грипу 418 людей, з них 254 (60,8%) – це особи з груп ризику.

«Найбільш ефективною та економічно обґрунтованою стратегією у боротьбі з грипом та COVID-19 залишається вакцинація. ЇЇ оптимально проводити щороку напередодні сезону захворюваності, у вересні, проте вакцинація залишається доцільною протягом усього епідемічного сезону», — зазначила головна державна санітарна лікарка Харківщини Любов Махота.

Наразі область повністю забезпечена вакцинами. В закладах охорони здоровʼя наявні понад 2500 доз для дорослих, 70 доз для дітей 5-11 років та 50 – для дітей віком від 6 місяців до 4 років. Також понад 7 тисяч вакцин для дітей та дорослих зберігається на регіональному аптечному складі.

Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною і забезпечується державою. Для отримання щеплення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Вакцинація проти грипу є рекомендованою, але не обовʼязковою. Вакцину можна придбати в аптеці, та зробити щеплення безплатно в медичному закладі.

Читайте також: Захворюваність на COVID-19 у Харкові та області зросла вдвічі

Автор: Олена Нагорна
