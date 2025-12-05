Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ з початку сезону в Харківській області
Про епідемічну ситуацію в регіоні розповіла головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота, повідомляє ХОВА.
Від початку нового епідемічного сезону в регіоні зареєстрували майже 27 тисяч випадків ГРВІ, серед них 11 920 — діти віком до 17 років. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, захворюваність зросла на 26%. Натомість теперішні показники відповідають типовій сезонній ситуації, а інтенсивність епідпроцесу оцінюють як низьку.
«Найбільш ефективною та економічно обґрунтованою стратегією у боротьбі з грипом та COVID-19 залишається вакцинація. У поєднанні з дотриманням елементарних правил респіраторної гігієни щеплення є найнадійнішим способом захисту від ГРВІ, грипу та коронавірусної інфекції. Одночасна вакцинація проти грипу та COVID-19 можлива, доцільна та безпечна», — наголосила Любов Махота.
Оптимальний період вакцинації — вересень, але щеплення залишається актуальним упродовж усього епідсезону. Цьогоріч в області планують вакцинувати понад 17 тисяч осіб. Імунізація сприяє формуванню надійного індивідуального захисту.
За 11 місяців поточного року заклади охорони здоров’я Харківської області отримали понад 9,5 тисячі доз вакцини для дорослих, 750 доз — для дітей віком 5–11 років, а також 60 доз — для дітей від 6 місяців до 4 років.
Станом на початок грудня на складі Обласного центру контролю та профілактики хвороб наявні 3 960 доз вакцини проти COVID-19 для дітей від 12 років і дорослих, а також 100 доз — для дітей віком від 6 місяців до 4 років. Крім того, у листопаді область отримала 1 200 доз вакцини проти грипу як гуманітарну допомогу для щеплення медичних працівників.
