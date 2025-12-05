Сколько человек заболели гриппом и ОРВИ с начала сезона в Харьковской области

Об эпидемической ситуации в регионе рассказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, передает ХОВА.

С начала нового эпидсезона в регионе зарегистрировали почти 27 тысяч случаев ОРВИ, среди них 11 920 детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 26%. Настоящие же показатели соответствуют типичной сезонной ситуации, а интенсивность эпидпроцесса оценивают как низкую.

«Наиболее эффективной и экономически обоснованной стратегией по борьбе с гриппом и COVID-19 остается вакцинация. В сочетании с соблюдением элементарных правил респираторной гигиены прививка является самым надежным способом защиты от ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19 возможна, целесообразна и безопасна», — подчеркнула Любовь Махота.

Оптимальный период вакцинации — сентябрь, но прививка остается актуальной на протяжении всего эпидсезона. В этом году в области планируют вакцинировать более 17 тысяч человек.

За 11 месяцев текущего года учреждения здравоохранения Харьковской области получили более 9,5 тысяч доз вакцины для взрослых, 750 доз — для детей 5-11 лет, а также 60 доз — для детей от 6 месяцев до 4 лет.

По состоянию на начало декабря на складе Областного центра контроля и профилактики болезней есть 3 960 доз вакцины против COVID-19 для детей от 12 лет и взрослых, а также 100 доз для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Кроме того, в ноябре область получила 1200 доз вакцины против гриппа как гуманитарную помощь для прививки медицинских работников.