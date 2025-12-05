Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар

Россияне ударили БпЛА по Шевченковскому району, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По предварительной информации, зафиксировано попадание БпЛА неустановленного типа в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, как и данные о разрушениях. Выясняем детали», — говорится в сообщении городского головы.

Позже мэр Харькова сообщил, что попадание российского БпЛА «Молния» по Шевченковскому району подтверждено. Повреждены несколько частных домов, но, к счастью, без пострадавших.