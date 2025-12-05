Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин

Сегодня, 5 декабря, во Львове похоронят военнослужащего ТЦК и ветерана АТО Юрия Бондаренко, получившего смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей.

Нападение произошло 3 декабря. По данным Львовской областной прокуратуры, во время проведения проверки учетно-регистрационных документов 30-летний местный нанес военнослужащему ножевое ранение. После этого фигурант применил газовый баллончик и сбежал с места происшествия.

Раненого военнослужащего госпитализировали, однако, несмотря на реанимацию, утром он умер в больнице, рассказали в прокуратуре. Вероятного нападавшего задержали.

Как рассказали во Львовском горсовете, Юрий Бондаренко родился в Харькове. Он учился в Аэрокосмическом лицее на базе Национального аэрокосмического университета им. Жуковского. Высшее образование получил в Харьковской государственной зооветеринарной академии. Работал в сфере ресторанного бизнеса.

«По словам родных, Юрий увлекался коллекционированием ножей, интересовался историей и обладал глубокой любовью к Украине. Любил животных, ценил искусство татуировки. Был добрым, справедливым и коммуникабельным, обладал хорошим чувством юмора, всегда отзывался на просьбу о помощи и умел поддержать как словом, так и делом», — отметили в мэрии.

Бондаренко был участником АТО в составе 16-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У него был ряд наград. У мужчины остались мать, дедушка и жена.