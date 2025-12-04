Помогли сбежать уклонисту от копов на «Барабашово»: НПУ вручила подозрения
Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые, по данным следствия, «вписались» за уклониста на рынке «Барабашово» в Харькове и поспособствовали его побегу.
Речь идет об инциденте, что произошел 3 ноября, напомнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Во время проверки военно-учетных документов копы установили, что 44-летний мужчина находится в розыске как уклонист. Правоохранители говорят: он отказался добровольно проехать в ТЦК, поэтому его задержали.
«При попытке доставки мужчины к инициатору розыска группа граждан начала безосновательно препятствовать законным действиям правоохранителей. В результате стычки задержанному удалось скрыться, временно избежав ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 342 УКУ, следователи установили четырех человек, причастных к совершенным противоправным действиям», — отметили в полиции.
Если вину докажут, им грозит штраф, арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.
«Решается вопрос о привлечении всех участников инцидента к ответственности», — добавили правоохранители.
